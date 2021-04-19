Умер олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Виктор Шувалов

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Виктор Шувалов скончался в возрасте 97 лет, сообщается на сайте Федерации хоккея России.

В 1954 году в составе сборной СССР Виктор Шувалов принял участие в чемпионате мира по хоккею, который прошел в Стокгольме, а в 1956 году - в Олимпийский играх в Кортина-д'Ампеццо. Оба раза команда выиграла золото.

После окончания игровой карьеры Виктор Шувалов работал тренером, в том числе старшим тренером управления хоккея Спорткомитета СССР.

"Федерация хоккея России выражает соболезнование родным, близким Виктора Григорьевича, всем, кто знал и работал с первопроходцем отечественного хоккея", - говорится в сообщении.-0-