Умер Пьер Карден

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирно известный французский модельер и меценат Пьер Карден скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на семью Кардена.

Пьер Карден родился 2 июля 1922 года в итальянской коммуне Сан-Бьяджо-ди-Каллальта. Начинал как театральный художник. С 1947 года работал в ателье у Кристиана Диора, а в 1950 году основал собственный дом моды. В 1957 году он первым начал создавать модели "прет-а-порте" - моду готовой одежды, рассчитанной на широкого потребителя.

Пьер Карден при жизни был удостоен множества наград. Он стал первым представителем мира моды, избранным в члены Французской академии изящных искусств.

В 2002 году за значительный вклад в развитие белорусско-французских отношений в области культуры и оказанную помощь в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС указом Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко французский модельер был награжден орденом Франциска Скорины.-0-