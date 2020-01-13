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13 января 2020, 09:01

Умер режиссер фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг

Режиссер Константин Бромберг (слева) с кинооператорами на съемках фильма "Приключения Электроника", 1980-е годы. Фото ТАСС
Режиссер Константин Бромберг (слева) с кинооператорами на съемках фильма "Приключения Электроника", 1980-е годы. Фото ТАСС

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Детройте (США) в возрасте 80 лет умер режиссер фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг, сообщает ТАСС.

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. В 1958-1959 годах работал корреспондентом агентства печати "Новости" и режиссером на Воркутинской студии телевидения. В 1965 году окончил в Москве сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии им.С.А.Герасимова), после вуза работал режиссером, художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения "Экран".

Широкую известность Константину Бромбергу принесла работа в художественном кинематографе. Дебютной для него стала короткометражная картина "Длинный день Кольки Павлюкова" (1968), за которой последовали драма "Был настоящим трубачом" (1973) и киноповесть "У меня есть лев" (1975). Большую популярность получил детский фильм "Приключения Электроника" по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова, телепремьера которого состоялась в 1980 году. 31 декабря 1982 года на Центральном телевидении была впервые показана музыкально-комедийная киносказка Константина Бромберга "Чародеи", снятая по сценарию Аркадия и Бориса Стругацких.

В 1989 году Бромберг снял три сюжета для детского юмористического киножурнала "Ералаш". В 1990-х годах являлся руководителем студии детских и юношеских фильмов "Юнтелефильм". Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1982 года (за постановку телефильма "Приключения Электроника").-0-

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