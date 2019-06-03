Умер скульптор Владимир Горевой

3 июня, Санкт-Петербург /БЕЛТА-ТАСС/. Академик Российской академии художеств, заслуженный художник РСФСР Владимир Горевой умер сегодня в Санкт-Петербурге на 75-м году жизни. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина.
"Сегодня умер скульптор Владимир Эмильевич Горевой. Светлая память!" - говорится в сообщении.
Владимир Горевой родился 28 декабря 1944 года в Москве. Он окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина в 1970 году, обучался в мастерской скульптуры Михаила Аникушина. Являлся руководителем мастерской скульптуры и профессором кафедры скульптуры Санкт-Петербургской академии художеств (с 2002 года).
Среди созданных Горевым работ в области монументального искусства - памятник Феликсу Дзержинскому и поэтессе Ольге Берггольц в Санкт-Петербурге, императрице Екатерине II в российском городе Пушкине, императрице Марии Александровне и композитору Петру Чайковскому в Италии, первый в России памятник выдающемуся художнику-маринисту Ивану Айвазовскому в Кронштадте.
В Санкт-Петербурге им воссозданы монументальные скульптурные композиции "Минерва", украшающая главный купол здания Академии художеств в Санкт-Петербурге, "Афина" - на здании Конногвардейского манежа. Его работы в области станкового искусства хранятся в Государственном Русском и других музеях России, в зарубежных собраниях.-0-
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