Умер советский диктор Игорь Кириллов

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский и российский диктор, народный артист СССР Игорь Кириллов умер на 90-м году жизни, сообщает российский Первый канал.

"Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель. Более 20 лет он вел программу "Время". Образ Игоря Кириллова мгновенно возникает перед глазами при упоминании слова "диктор". Он стал, пожалуй, самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения", - сказали в эфире телеканала.

Телевизионную карьеру Игорь Кириллов начал с должности помощника режиссера, но вскоре стал диктором. Именно Игорь Кириллов сообщал в эфире многие значимые новости, в том числе о запуске первого искусственного спутника Земли в СССР, полете Юрия Гагарина.-0-