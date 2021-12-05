Умер создатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создатель "Кинотавра", продюсер Марк Рудинштейн умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Помощница Рудинштейна подтвердила ТАСС уход из жизни продюсера. "Да, это правда", - сказала она.

75-летний Марк Рудинштейн был госпитализирован 16 ноября. Он известен как создатель фестиваля "Кинотавр", продюсер и актер. Среди работ с его участием - мелодрама "Приходи на меня посмотреть", детектив "Завтра будет завтра", драма "Вольф Мессинг: видевший сквозь время", мелодрама "Московская сага" и другие.

15 лет "Кинотавром" руководил Марк Рудинштейн. В 2004 году фестиваль возглавил Александр Роднянский и осуществил кардинальное изменение - фестиваль отказался от проведения международного конкурса и полностью сфокусировался на российском кинематографе.