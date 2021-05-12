Умер старейший актер в мире Норман Ллойд

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский актер Норман Ллойд умер 11 мая в возрасте 106 лет в своем доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал Variety.

Норман Ллойд был старейшим действующим актером в индустрии. "Третий акт его карьеры был лучшим временем в его жизни", - приводит издание слова продюсера Дина Харгроува о работе Нормана Ллойда в последние десятилетия. Как отмечает Variety, до последних дней своей жизни артист участвовал в жюри разнообразных конкурсов, в фестивалях и шоу.

Карьера Нормана Ллойда, родившегося 8 ноября 1914 года, началась в 30-х годах прошлого века в Нью-Йорке. За свою жизнь актер снялся более чем в 60 фильмах и телешоу, в том числе в картинах прославленного режиссера Альфреда Хичкока "Диверсант" (1942) и "Завороженный" (1945). В качестве продюсера в 1970 году Норман Ллойд был номинирован на телевизионную премию "Эмми" за сериал "Суть дела" (1968-1971).-0-