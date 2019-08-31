Умер сценарист американских мультфильмов Гордон Брэссак

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сценарист американских мультфильмов 1990-х годов Гордон Брэссак умер в возрасте 68 лет, сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на его сына, режиссера Джеймса Каллена Брэссака.

По данным издания, сценарист умер в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни.

Гордон Брэссак работал над наиболее значимыми американскими мультфильмами 1990-х годов. В их числе "Пинки и Брейн", "Озорные анимашки", "Могучий Макс", "Соник Супер-ежик", "Утиные истории", "Черный плащ". Совместно с коллегами он стал обладателем трех премий Emmy за достижения в области анимации.-0-