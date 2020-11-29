Умер сыгравший Дарта Вейдера актер Дэвид Праус

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский актер Дэвид Праус, наиболее известный по роли Дарта Вейдера в оригинальной трилогии "Звездные войны", умер в возрасте 85 лет, сообщает Би-би-си.

Дэвид Праус был приглашен на роль Вейдера за его внушительное телосложение, хотя роль озвучивал Джеймс Эрл Джонс.

"Хотя он известен тем, что играл многих монстров, для меня и всех, кто знал Дэйва и работал с ним, он был героем в нашей жизни", - сказал его агент Томас Боуингтон.

За свою карьеру Праус сыграл в более чем 50 картинах, среди которых сериал "Доктор Кто" и фильм "Заводной апельсин".-0-

Фото Lucasfilm