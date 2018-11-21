Умер знаменитый оперный певец Максим Михайлов

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солист Большого театра Максим Михайлов скончался на 57-м году жизни 21 ноября. Об этом сообщает ТАСС.
Максим Михайлов - сын Игоря Максимовича Михайлова и внук Максима Дормидонтовича Михайлова, которые также были известными оперными певцами и выступали в Большом театре.
Певец много гастролировал, его партнерами были известные дирижеры Антонио Паппано, Михаил Юровский, Джеймс Конлон, Владимир Юровский.-0-
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