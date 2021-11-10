Умерла актриса фильмов "Иваново детство" и "Дневные поезда" Валентина Малявина

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умерла заслуженная артистка РФ, исполнившая роли в фильмах "Иваново детство", "Дневные поезда", "Подсолнух", Валентина Малявина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов России.

"Как стало известно, 30 октября на 81-м году ушла из жизни заслуженная артистка России Малявина Валентина Александровна, - говорится в сообщении. - Валентина Малявина - одна из самых красивых и талантливых актрис советского кинематографа - прожила яркую, но полную драматических событий жизнь. В ее кинобиографии - 42 фильма".

Отмечается, что актриса была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.-0-