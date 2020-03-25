Умерла актриса Инна Макарова

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советская и российская актриса, народная артистка СССР Инна Макарова умерла на 94-м году жизни, сообщает ТАСС.

Об этом сообщила 25 марта дочь актрисы Наталья Бондарчук.

Инна Владимировна Макарова родилась в 1926 году. Снималась в фильмах "Девчата", "Молодая гвардия", "Высота", "Женщины", "Женитьба Бальзаминова".

Народная артистка СССР (1985). Лауреат Сталинской премии (1949). Награждена орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы (2002), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2006).

Время и место прощания будут известны позднее.-0-