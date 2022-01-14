Умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка России, актриса Московского Художественного театра им. Чехова, вдова актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская ушла из жизни в возрасте 78 лет, сообщает РБК.

Анастасия Вознесенская родилась в Москве в 1943 году. Она училась в Школе-студии МХАТ вместе с Андреем Мягковым, за которого потом и вышла замуж. В 1965 году Вознесенская начала карьеру в "Современнике", а позже перешла в МХАТ.

Широкую известность как киноактрисе ей принесла главная женская роль в популярном фильме "Майор Вихрь". Всего Анастасия Вознесенская приняла участие более чем в 30 проектах.-0-