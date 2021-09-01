Умерла народная артистка России Тамилла Агамирова

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушла из жизни народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова, сообщает ТАСС.

"Тамилла Агамирова скончалась на 94-м году жизни", - сказали в театре "Ромэн".

Тамилла Агамирова известна зрителям по ролям в таких фильмах, как "Дон Кихот", "Ее большое сердце", "Настоящий друг", "Матео Фальконе", "Кубинская новелла", "Сталинград" и другим, по десяткам ролей в спектаклях театра "Ромэн".

Артистка ненадолго пережила своего супруга - народного артиста СССР, худрука театра "Ромэн" Николая Сличенко, который ушел из жизни 2 июля 2021 года.-0-