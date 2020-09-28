Умерла режиссер "Мосфильма" Марина Лузгина

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй режиссер киностудии "Мосфильм" Марина Лузгина умерла на 76-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на размещенную сегодня на сайте Союза кинематографистов России информацию.

"На 76-м году жизни не стало нашего друга и коллеги - члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Лузгиной Марины Георгиевны", - говорится в некрологе.

Марина Лузгина работала на киностудии "Мосфильм" с 1969 года. Она принимала участие в съемках фильмов "Взлет", "Сказки старого Арбата", "Трагедия в стиле рок" Саввы Кулиша, "Пятый ангел" Владимира Фокина, "Начни сначала" Александра Стефановича, "Шанс" Александра Майорова, "Брод" Андрея Добровольского, "Комедия о Лисистрате" Валерия Рубинчика, "Враг народа - Бухарин" Леонида Марягина, "Карьера Артура Уи" Бориса Бланка, "Судья в ловушке" Сергея Колосова, "Президент и его внучка" Тиграна Кеосаяна.

Последняя работа Марины Лузгиной в кино - сценарий документального фильма "Я убегаю на фронт" (2020).-0-