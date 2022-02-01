Уполномоченная кабмина ФРГ призвала принять беженцев из приграничной зоны Польши

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уполномоченная кабмина ФРГ по вопросам политики в области прав человека и гуманитарной помощи в министерстве иностранных дел Луиза Амтсберг призвала власти Германии принять беженцев, которые находятся на границе Польши с Беларусью. Об этом сообщает медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Европейские границы должны быть открыты для тех, кто просит убежища. Европейское законодательство также должно соблюдаться Польшей. Я хотела бы, чтобы Германия нашла способы принять людей из пограничной зоны, у которых нет другого выхода", - заявила Луиза Амтсберг.

Ранее Луиза Амтсберг раскритиковала поведение Польши по отношению к беженцам, добавив, что будет работать над тем, чтобы люди, находящиеся в пограничной зоне, могли подать заявление о предоставлении убежища, которое "будет рассмотрено справедливо и объективно".

Осенью 2021 года Польша ввела режим ЧП на своих границах с Беларусью и изменила законы о предоставлении убежища, чтобы беженцам, которые попали на территорию страны, было сложнее остаться в ЕС.

Как добавляет ТАСС, в декабре отвечающая за охрану госграницы федеральная полиция ФРГ сообщила, что в 2021 году через территорию Беларуси и Польши в Германию прибыли 11 213 беженцев, однако в конце года их число постепенно снижалось. Прежде всего среди беженцев были иракцы, сирийцы и афганцы.-0-