Ураган "Салли" обрушился на США сильными ливнями и вызвал наводнения

Фото Associated Press
16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган "Салли" обрушился на побережье США в районе границы штатов Флорида и Алабама, передает Associated Press.
Шторм достиг суши в среду в 4:45 утра по местному времени. Сильный ветер выбрасывал на берег лодки, клонил к земле пальмы, сносил дорожные знаки и черепицу с крыш домов.
Из-за урагана более полумиллиона домов и предприятий остались без электричества в городе Пенсакола, штат Флорида.
По информации BBC, низкая скорость шторма увеличивает его разрушительную способность, обрушивая на прибрежные штаты сильный проливной дождь.
Национальный центр США по слежению за ураганами сообщает о наводнениях в районе от столицы Флориды Таллахасси до залива Мобил в Алабаме.-0-