Ураган "Умберто" у побережья США усилился до третьей категории

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сила урагана "Умберто", образовавшегося у Восточного побережья США, возросла до третьей категории, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт американского Национального центра по наблюдению за ураганами.

Сейчас приблизительно ураган находится в 600 км юго-западнее побережья Бермудских островов. Максимальная скорость ветра в его пределах достигает 51,4 м/с. Специалисты прогнозируют, что "Умберто" может усилиться 19 сентября в первой половине дня.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/ с и более шторм становится ураганом.-0-