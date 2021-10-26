Уровень земли на Пальме, где извергается вулкан, поднялся за сутки на 10 см

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень земли на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова), где извергается вулкан, поднялся за последние сутки более чем на 10 см. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национального географического института королевства, пишет ТАСС.

В последнее время на Пальме вновь усилилась сейсмологическая активность. В частности, были зарегистрированы сотни землетрясений, однако их магнитуда не превышала 4,9.

"Сеть постоянных станций спутниковой системы навигации на острове показывает подъем более 10 см по сравнению со вчерашним днем и деформацию к югу на станции LP03, которая находится ближе всего к эруптивным центрам", - уточнили в институте.

19 сентября на острове началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы разрушили свыше 2 тыс. зданий и достигли океана, что привело к выбросам вредных газов. Из соображений безопасности на острове уже были эвакуированы около 7 тыс. человек, пострадавших нет.-0-