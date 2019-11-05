Ущерб сельскому хозяйству Японии от последних тайфунов превысил $1,8 млрд

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ущерб сельскому и рыболовному хозяйству Японии от тайфунов "Факсай" и "Хагибис" превысил $1,8 млрд, сообщает агентство Kyodo .

Однако, по информации Министерства охраны окружающей среды Японии, эта цифра может в очередной раз возрасти, поскольку работы по ликвидации последствий удара стихии все еще продолжаются.

Тайфуны обрушились на страну в сентябре и октябре. Так, от "Хагибис" пострадали 38 из 47 префектур Японии. Зафиксировано 8,5 тыс. фактов нарушения оросительных систем, пострадали посевы на площади в 14 тыс. га. Существенный ущерб нанесен рыболовным портам, прибрежным фабрикам по переработке морепродуктов.

От наводнений и обвалов, вызванных тайфунами, погибли более 90 человек.-0-