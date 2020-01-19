Установить тигру протез лапы попытались медики из Индии

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи из Индии попробовали установить тигру протез лапы, однако попытка оказалась неудачной, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times of India.

Уникальная операция проходила в городе Нагпур в штате Махараштра. Над "починкой" лапы животного работала группа ветеринаров и ортопедов. После того как тигр по кличке Сахебрао очнулся от наркоза, он стал срывать свою новую искусственную лапу. При этом встать животное не пыталось.

Несмотря на то, что медикам пришлось удалить протез, они намерены продолжить эксперименты. "Мы доработаем план операции после того, как свяжемся с экспертами по всему миру. Пока огорошены этой неудачной попыткой", - сказал ортопед Шушрут Бабхулкар, руководивший операцией.

Тигр Сахебрао лишился лапы около 8 лет назад, когда попал в капкан браконьеров в заповеднике Тадоба-Андхари в округе Чандрапур.-0-