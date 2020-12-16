В 120 населенных пунктах Украины из-за непогоды нет электричества

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине из-за непогоды без света остались 234 населенных пункта в Черниговской, Сумской и Киевской областях. На сегодняшнее утро электричества нет в 120 населенных пунктах Черниговской области, сообщает РБК-Украина.

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате осложнения погодных условий в ночь с 14 на 15 декабря - мокрого снега, порывов ветра - сработала система защиты линий электропередачи. В связи с этим населенные пункты были обесточены.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сообщили в ГСЧС.

По прогнозам синоптиков, на востоке Украины сегодня ожидается снег с дождем, а на всей остальной территории будет пасмурно. Также возможен туман в западных, северных, центральных и Одесской областях. Ожидается гололедица.-0-