В Абхазии во время шторма мать с детьми унесло в море - погиб ребенок

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время шторма в Абхазии мать с детьми унесло в море, погиб трехлетний ребенок, сообщают "Известия".

В абхазской Гагре туристку из Санкт-Петербурга и двоих ее детей унесло в море во время купания. "Очередная трагедия произошла 6 июля в акватории Гагрского района. В 10.55 по минскому времени в МЧС Абхазии поступило сообщение, что туристку из Санкт-Петербурга 1985 года рождения и троих ее детей 2013, 2016 и 2018 годов рождения унесло в море", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook МЧС Абхазии.

Отмечается, что женщина с детьми отдыхала в одном из домов отдыха Гагрского района. В день трагедии персонал дома отдыха категорически запретил ей купаться в штормящем море, высота волн которого достигала 2 м. Однако женщина с детьми направилась на реку Бзыбь.

"До приезда спасателей местные жители и очевидцы совместными усилиями смогли вытащить из течения реки одного ребенка. А мать и двоих детей унесло в море", - отмечается в сообщении.

Детей из моря вытащить удалось, однако впоследствии ребенок 2018 года рождения скончался. Второго ребенка - 7-летнюю девочку - спасатели готовят к транспортировке в детскую больницу города Сочи.

Женщину в настоящее время ищут спасатели.-0-