В аэропортах Германии проходит забастовка, отменены сотни рейсов

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В восьми аэропортах Германии сегодня проходит забастовка сотрудников служб безопасности, отменены сотни авиарейсов, сообщает немецкое издание Der Spiegel.
Забастовка началась в полночь в аэропортах Гамбурга, Ганновера и Бремена. Затем к бастующим присоединился персонал крупнейшего немецкого аэропорта во Франкфурте-на-Майне. Представители воздушной гавани уже объявили об отмене 570 из 1,2 тыс. запланированных рейсов.
Предупредительные забастовки также объявлены в аэропортах Дрездена, Мюнхена, Лейпцига и Эрфурта. В общей сложности отмены и задержки авиарейсов сегодня затронут порядка 220 тыс. пассажиров.
Как отмечает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, нынешняя забастовка в аэропортах - одна из самых масштабных в стране. Она проводится по призыву крупнейшего немецкого профобъединения Verdi. Профсоюз добивается повышения зарплаты для 23 тыс. работников, отвечающих за безопасность в аэропортах.-0-
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