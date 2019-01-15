В аэропортах Германии проходит забастовка, отменены сотни рейсов

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В восьми аэропортах Германии сегодня проходит забастовка сотрудников служб безопасности, отменены сотни авиарейсов, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Забастовка началась в полночь в аэропортах Гамбурга, Ганновера и Бремена. Затем к бастующим присоединился персонал крупнейшего немецкого аэропорта во Франкфурте-на-Майне. Представители воздушной гавани уже объявили об отмене 570 из 1,2 тыс. запланированных рейсов.

Предупредительные забастовки также объявлены в аэропортах Дрездена, Мюнхена, Лейпцига и Эрфурта. В общей сложности отмены и задержки авиарейсов сегодня затронут порядка 220 тыс. пассажиров.

Как отмечает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, нынешняя забастовка в аэропортах - одна из самых масштабных в стране. Она проводится по призыву крупнейшего немецкого профобъединения Verdi. Профсоюз добивается повышения зарплаты для 23 тыс. работников, отвечающих за безопасность в аэропортах.-0-