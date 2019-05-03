В аэропорту Нур-Султана самолет совершил аварийную посадку

3 мая, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В международном аэропорту Нурсултан Назарбаев самолет казахстанской авиакомпании SCAT совершил аварийную посадку.
"Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев сообщает, что борт DV834 авиакомпании SCAT сообщением Минеральные воды - Нур-Султан, который запрашивал аварийную посадку в связи с разгерметизацией салона воздушного судна, благополучно произвел посадку. На борту находились 5 членов экипажа и 42 пассажира", - сообщили в пресс-службе столичного аэропорта .
Отмечается, что самолет ожидали служба пожарной и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта, машины скорой помощи.
Аэропорт в настоящее время работает в штатном режиме.-0-
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