В аэропорту Стамбула самолет жестко приземлился и загорелся, госпитализированы 52 человека

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский самолет выехал в среду за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле и загорелся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Известно, что самолет совершил жесткую посадку, врезался в ограждение, загорелся и распался на три части. Всего на борту находились 177 человек, включая шестерых членов экипажа.

Все пассажиры были эвакуированы. По данным местных властей, 52 человека госпитализированы. Никто не погиб.

Boeing 737-800 совершал полет из Измира в Стамбул. Предварительная причина произошедшего - сильный ветер при заходе на посадку.

Прокуратура Стамбула начала расследование случившегося.-0-