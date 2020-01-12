В Афганистане 16 человек погибли при обрушении крыш из-за дождей и снегопада

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На западе и юге Афганистана погибли 16 человек в связи с обрушением крыш домов, сообщает РИА-Новости со ссылкой на афганский телеканал 1TV.

Инциденты зафиксированы в западной провинции Герат и в южной провинции Кандагар, где прошли сильные дожди и снегопад. В частности, шестеро человек, в том числе женщины и дети, погибли в уезде Энджил в Герате. Двое погибли в уезде Адраскан в этой же провинции. Еще 8 человек погибли и 14 получили ранения из-за непогоды и последующего обвала крыш в Кандагаре.-0-