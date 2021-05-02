В Афганистане произошло возгорание бензовозов: 9 человек погибли, 14 пострадали

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 9 человек погибли, еще 14 пострадали в результате пожара, произошедшего к северу от столицы Афганистана Кабула. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TOLO News.

Согласно данным, в одном из районов, расположенном недалеко от Кабула, вспыхнул бензовоз. Вскоре огонь перекинулся на другие бензовозы, а также находящиеся рядом грузовики и легковые автомобили. По словам очевидцев, в общей сложности пострадали около 50 транспортных средств. Из-за инцидента было нарушено энергоснабжение многих районов Кабула, ведутся работы по его восстановлению.

Отмечается, что причина пожара устанавливается.-0-