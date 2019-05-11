В Афганистане восемь детей погибли при взрыве

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее восьми детей погибли и два были ранены в результате взрыва бомбы в провинции Газни на юго-западе Афганистана. Об этом сообщает
Инцидент произошел в районе Мукур.
Во время игры дети случайно привели в действие самодельное взрывное устройство, заложенное боевиками движения "Талибан".
Накануне похожий инцидент произошел в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана. Там четверо детей погибли и пятеро получили ранения в результате взрыва фугаса, заложенного на обочине дороги.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3576 BYN
|2.352 BYN
|2.36 BYN
|USD
|2.0969 BYN
|2.094 BYN
|2.1 BYN
|RUB
|3.2248 BYN
|3.202 BYN
|3.225 BYN