В Африке не зафиксировано масштабных вспышек COVID-19 - ВОЗ

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Африка является наименее пострадавшим от COVID-19 регионом, на данный момент на континенте не зафиксировано масштабных вспышек. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус в своем выступлении по случаю Дня Африки, сообщает Синьхуа.

Тедрос Гебрейесус высоко оценил успехи и прогресс, достигнутые на африканском континенте. По словам главы ВОЗ, хотя приблизительно в половине африканских стран зафиксирована внебольничная передача заболевания, но на Африку приходится лишь 1,5% подтвержденных случаев заражения коронавирусом и менее 0,1% случаев смерти в мире.

Глава ВОЗ заявил, что решающую роль в том, что страны Африки быстро подготовились к борьбе с эпидемией и приняли всеобъемлющие меры, сыграло лидерство Африканского союза. Страны этого континента накопили значительный опыт в борьбе с такими инфекциями, как полиомиелит, корь, Эбола, желтая лихорадка и грипп, и эти знания играют решающую роль в незамедлительном реагировании на COVID-19.

Он также отметил, что при поддержке ВОЗ во многих африканских странах был достигнут большой прогресс в области борьбы с эпидемией. К настоящему времени все государства Африки выработали планы по борьбе с COVID-19, 48 из них имеют планы по участию населения в противодействии эпидемии. 51 страна обладает лабораторными возможностями для тестирования на коронавирус.

По состоянию на прошлую неделю, ВОЗ поставила несколько миллионов комплектов средств защиты и тест-наборов в 52 африканские страны и продолжит оказывать им дополнительную материальную помощь для спасения людей, сообщил Тедрос Гебрейесус.-0-