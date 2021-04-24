В Алматы охранника жилого комплекса ранили выстрелом из ружья

Фото Fotolia
24 апреля, Алматы /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Алматы сегодня стреляли в человека из охотничьего ружья. Пострадавшего доставили в больницу.
В пресс-службе департамента полиции города уточнили, что в результате конфликта, возникшего между охранником жилого комплекса и неизвестным мужчиной, секьюрити был ранен в ногу, предварительно, из охотничьего ружья. Он госпитализирован. Также сообщается, что на место стянуты силы полиции, приняты меры по задержанию подозреваемого.
Очевидцы сняли на видео скопление полицейских на месте происшествия и выложили его в соцсети.-0-