В Алматы протестующие разгромили офис представительства телеканала "Мир"

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Алматы протестующие разгромили офис представительства МТРК "Мир", сообщает телеканал "Мир 24".

Было уничтожено телевизионное оборудование. Благодаря активной помощи акимата все сотрудники телерадиокомпании "Мир" своевременно эвакуированы и находятся в безопасности.

Как сообщает ТАСС, акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области, где жители вышли на демонстрации из-за повышения цен на топливо. Отмечается, что с нового года цены на топливо выросли в два раза: с 60 тенге ($0,13) до 120 тенге ($0,27) за литр. Позже беспорядки вспыхнули в Алматы, Нур-Султане и других городах республики. 5 января глава государства отправил в отставку правительство. Его члены продолжают исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина.-0-