В Алжире объявили трехдневный траур в связи со смертью экс-президента

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18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Алжира объявили в субботу трехдневный траур в стране в связи со смертью экс-президента Абдельазиза Бутефлики, который умер в пятницу вечером на 85-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.
Президент Абдельмаджид Теббун распорядился приспустить государственные флаги на всей территории страны, начиная с субботы. Дата погребения бывшего руководителя страны, который управлял Алжиром 20 лет - с 1999 по 2019 годы - еще не объявлена.
Когда-то Бутефлика стал самым молодым министром иностранных дел в мире, возглавив алжирский МИД в 26 лет.-0-