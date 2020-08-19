В Амазонии горят дождевые леса

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Амазонии, в бразильском штате Пара, в районе поселка Нову-Прогресу горят дождевые леса, дым от возгораний распространился по всему Южному полушарию, сообщает Euronews.

По данным полиции, пожары специально разожгли злоумышленники.

Как утверждают бразильские власти, за 12 месяцев скорость уничтожения самого крупного тропического лесного массива в мире достигла максимального показателя за последние 14 лет. За эти месяцы площадь лесов потеряла более 9,2 тыс. кв.м. Это на 34% больше, чем в 2019 году.-0-