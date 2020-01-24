В американском Хьюстоне прогремел взрыв

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли и один получил травмы 24 января в результате взрыва на металлобрабатывающем предприятии в западной части Хьюстона (штат Техас). Как сообщил портал Click2Houston, вероятной причиной трагедии стала утечка газа.

Руководитель городской пожарной охраны Сэм Пенья сообщил журналистам, что взрыв был настолько сильным, что соседние здания повреждены, а некоторые из них даже сместились. Обломки разлетелись на сотни метров от места взрыва.

Власти местного школьного округа приняли решение отменить занятия в двух школах, находящихся близко от места взрыва.-0-