В американском штате Колорадо в результате стрельбы погибли десять человек

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 10 человек погибли в результате стрельбы в супермаркете в американском штате Колорадо. Соответствующее заявление опубликовано 22 марта в Twitter-аккаунте полицейского управления города Боулдер, сообщает ТАСС.

"Погибли 10 человек", - говорится в сообщении. Ранее в СМИ была опубликована информация, что жертвами стрельбы стали по меньшей мере шесть человек. Среди них - сотрудник правоохранительных органов, прибывший на место происшествия. Полицейские не называли точного числа жертв до тех пор, пока не оповестили родственников погибших.

Представитель полицейского управления города ранее подтвердил сведения о том, что в результате стрельбы погиб один сотрудник правоохранительных органов. Как уточнила в понедельник вечером на пресс-конференции начальник полицейского департамента Боулдера Марис Герольд, речь идет о 51-летнем полицейском Эрике Тэлли, который первым прибыл на вызов в связи со стрельбой. Предполагаемый преступник задержан.

Мотивы стрелка неизвестны, его личность не раскрывается. По словам главы полицейского управления, расследование инцидента может занять несколько дней.

Неизвестный 22 марта открыл стрельбу рядом с супермаркетом King Soopers. Затем он переместился в здание магазина. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент Джо Байден проинформирован о случившемся.-0-