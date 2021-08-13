В Анапе из санатория эвакуировали более 330 детей из-за подтопления

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 330 детей эвакуировали из детского санатория в Анапе из-за подтопления. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на Instagram-аккаунт Анапского ОМВД."Сотрудники полиции проводят мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и эвакуации людей из зон подтопления. В поселке Витязево из детского санатория были эвакуированы 332 ребенка и 50 сотрудников санатория", - говорится в сообщении.В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю добавили, что речь идет о лагере "Огонек".Кроме того, эвакуировали 48 детей из лагеря на Пионерском проспекте в Анапе, а также восемь человек в поселке Уташ, сообщили в ОМВД. "Жизни и здоровью эвакуированных ничего не угрожает, их транспортировали в два пункта временного размещения, организованных администрацией города-курорта Анапа", - добавили в ведомстве.В ряде районов Краснодарского края ожидаются сильные осадки из-за мезоциклона, на некоторых территориях уже ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за непогоды произошло отключение электроэнергии у более чем 29 тыс. человек, нарушено движение автомобилей по трем участкам трассы Новороссийск - Керчь.-0-