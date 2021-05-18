В Англии продают дом Агаты Кристи

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В английском городе Уоллингфорд появился в продаже Винтербрук-хаус – дом Агаты Кристи, в котором она прожила больше 40 лет. Такую информацию сообщает BBC.

В этом здании писательница придумала знаковую героиню своих книг, мисс Марпл, и представила читателям последние книги об Эркюле Пуаро.

Трехэтажный дом с пятью спальнями предлагают приобрести за 2,75 миллиона фунтов стерлингов. Непосредственный собственник Винтербрук-хауса Грегор Кляйнкнехт отметил, что жизнь в этом "особенном месте" можно считать привилегией.

Мэр Уоллингфорда Маркус Харрис считает, что легендарный дом стоит использовать иначе: он предлагает сделать из здания музей для поклонников творчества Кристи. По словам Харриса, он планирует запустить сбор средств, чтобы воссоздать в Винтербрук-хаусе аутентичную обстановку, которая сохранялась при жизни Кристи.-0-