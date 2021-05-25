В Аргентине обнаружили "вымершую" гигантскую речную выдру

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитники дикой природы в Аргентине объявили, что гигантская речная выдра, которую уже считали вымершей, на самом деле жива. Млекопитающее заметили плывущим по реке Бермехо, сообщает МИР 24.

Наблюдения показали, что популяция выдр проживает в национальном парке на северо-востоке аргентинской провинции Чако. До этого выдр не видели в природе Аргентины с 1980-х годов, а в водах Бермехо они не показывались около ста лет.

Специалист по охране природы Себастьян Ди Мартино заметил плывущую выдру во время каякинга. Животное приподнялось, так что стала видна белая грудь – это отличительный признак дикой гигантской речной выдры Pteronura brasiliensis.

Ученые предложили две теории, объясняющих возвращение выдр. Первая гласит, что млекопитающие мигрировали в Аргентину из парагвайского Пантанала – эти области соединены длинной речной системой. Согласно второй, менее вероятной теории, в Аргентине все это время могла существовать популяция выдр, которая оставалась незамеченной учеными.

Гигантские выдры играют большую роль в речных экосистемах. Это высшие хищники, которые регулируют численность популяций рыб. Взрослые выдры могут достигать 1,8 метра в длину и весить до 30 кг.-0-