В Аргентине рассчитывают произвести 2 млн доз "Спутника V" в июне

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аргентинские власти рассчитывают, что местная лаборатория Richmond сможет в июне произвести 2 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила министр здравоохранения республики Карла Виссотти, информирует ТАСС.

"На начальном этапе в июне у нас, возможно, будет 2 млн доз первого и второго компонентов - по 1 млн каждого", - сказала она в эфире телеканала Todo Noticias.

По словам Карлы Виссотти, компания Richmond произвела уже три партии препарата, который в Аргентине будет выпускаться под названием "Спутник VIDA". Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи проверяет их качество. "Если все будет хорошо, Россия начнет поставлять нам антиген для производства первого и второго компонентов, чтобы как можно скорее в нашем распоряжении оказался "Спутник VIDA", - отметила министр.

Richmond произвела первую партию вакцины в апреле. Во время визита в Москву советник президента Аргентины Сесилия Николини сообщила, что в настоящий момент у лаборатории есть возможность выпускать 4-5 млн доз в месяц, а в следующем году компания рассчитывает нарастить производственные мощности до 500 млн доз в год.

Аргентина стала первой из латиноамериканских стран, официально зарегистрировавших "Спутник V". Это было сделано по ускоренной процедуре. Вакцинация российским препаратом в республике началась 29 декабря 2020 года.

Аргентинские медики выявили за сутки 24 475 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся достигло 3 215 572. По данным Министерства здравоохранения республики, больше всего заразившихся за последние сутки зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес - 10 349. В столице страны выявлены 2220 инфицированных. Общее число летальных исходов от COVID-19 достигло 68 807.

Как сообщает ведомство, места в отделениях интенсивной терапии в целом по стране заняты на 69,5%, в столице и ее пригородах показатель достигает 76,1%.-0-