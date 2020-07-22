В Австралии береговые оползни смыли в океан дома

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штате Новый Южный Уэльс в Австралии оползни из-за мощных прибоев смыли в океан несколько элитных домов. Об этом 22 июля сообщает CNN. Происшествие случилось в курортном городе Уамберал.

Часть зданий смыло в океан.

По информации властей штата, жителям 40 домов дали несколько часов, чтобы забрать вещи и эвакуироваться. В жилищах отключили электричество, газ и воду.

Местные ученые считают, что более 11 тыс. км береговой линии Австралии - примерно 50% всей песчаной береговой линии страны - могут оказаться под угрозой смыва.-0-