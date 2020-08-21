В Австралии снова обнаружили иглы в клубнике

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии начали расследовать новый случай обнаружения игл в клубнике, купленной в одном из супермаркетов пригорода Брисбена. Об этом сообщило издание Brisbane Times со ссылкой на полицию штата.

Мужчина приобрел две упаковки ягод в супермаркете в южном пригороде Брисбена. Отец собирался дать клубнику шестилетней дочери с собой в школу. После обнаружения стальных швейных игл он немедленно уведомил об инциденте полицию. Во время произошедшего никто не пострадал.

Представитель правоохранительных органов штата отметил, что расследование по поводу испорченных продуктов будет продолжено. В полиции считают, что инородные предметы могли быть помещены в ягоды преднамеренно. В качестве меры предосторожности сотрудники супермаркета проверили другие аналогичные товары и не обнаружили игл. Супермаркет приостановил продажу ягод.

Подобные случаи неоднократно происходили в Австралии ранее.-0-