В Австралии создали госпиталь для животных

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии для коал, пострадавших в лесных пожарах, создали импровизированный госпиталь в парке дикой природы Kangaroo Island, сообщает 15 января AFP .

Пострадавших животных очень много, у ветеринаров нет времени давать им имена, коалам просто присваивают номер.

Многих пострадавших коал привезли в таком состоянии, что вылечить их невозможно.

По словам Стивена Селвуда, главы группы ветеринарной помощи Южной Австралии, до пожаров на континенте находились около 46 тыс. коал. По оценкам Селвуда, сейчас осталось всего 9 тыс.

Министр окружающей среды Австралии Сусан Лей отметил, что пожары оказались губительными для популяции коал. По его словам, эти животные впервые могут быть причислены к "находящимся под угрозой исчезновения".

Kangaroo Island - единственное место в Австралии, где население полностью лишено хламидиоза - инфекции, смертельной для коал.-0-