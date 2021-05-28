В Австралии впервые за 3 тыс. лет родились тасманские дьяволы

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В заповеднике недалеко от Сиднея родились семь детенышей исчезающего тасманского дьявола, сообщает BBC.

В 2020 году 26 взрослых особей были выпущены экологами в заповедник на материковой части Австралии.

Тим Фолкнер из природоохранной организации Aussie Ark рассказал, что дьяволы довольно быстро адаптировались после их выпуска в дикую природы. Он добавил, что они наблюдали за ними издалека, пока не пришло время вмешаться и подтвердить рождение первых детенышей. Рейнджеры осмотрели сумки самок и убедились, что самки здоровы.

Считается, что на материковой части Австралии млекопитающие были истреблены стаями динго - диких собак - около 3 тыс. лет назад. Последние представители этого вида живут на острове Тасмания, который входит в состав Австралии.

Aussie Ark планирует выпустить больше тасманских дьяволов на охраняемые территории в ближайшие годы вместе с другими животными, такими как коала, бандикуты и валлаби.-0-