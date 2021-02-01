В Австрии два лыжника погибли при сходе лавины

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австрии двое человек погибли в результате схода лавины, сообщает телерадиокомпания ORF.

Жертвами стали 38-летняя женщина и 37-летний мужчина - жители австрийского Тироля, которые отправились в лыжный тур в районе коммуны Зельрайн. По данным полиции, на спуске они спровоцировали снежную лавину шириной около 30 м и длиной 150 м на высоте 2,1 тыс. м над уровнем моря.

Спасатели осмотрели местность и обнаружили конус выноса лавины, а затем и тела туристов.-0-