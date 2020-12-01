В Австрии началось всеобщее тестирование на COVID-19

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрия начала массовое тестирование граждан на COVID-19. Первыми протестируют жителей города Аннаберг-Лунгец недалеко от Зальцбурга с населением 2 тыс. человек. Об этом сообщает DPA.

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал людей приходить на пункты тестирования, аргументируя это тем, что быстрое выявление больных позволит выйти из жесткого карантина.

Ранее правительство заказало 10 млн тестов на COVID-19, которыми планируют в два этапа проверить на вирус значительную часть 9-миллионного населения Австрии. В первый этап попадет Вена и провинции Тироль и Форарльберг, где живет около 1,1 млн человек.

В Австрии 17 ноября начался жесткий локдаун из-за пандемии коронавируса.-0-