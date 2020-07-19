В Австрии овчарку учат узнавать бессимптомный COVID-19 по запаху

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные силы Австрии начали тренировать служебных собак для определения по запаху людей с бессимптомным течением коронавируса, сообщается на сайте оборонного ведомства.
В кинологическом военном центре сейчас тренируют служебную бельгийскую овчарку. Она должна апортировать трубку с молекулами запаха коронавируса, которые удалось извлечь из инфицированной медицинской маски. При обнаружении трубки собаке дают лакомство. Тесты продлятся до конца июля.
Для обеспечения безопасности служебной собаки и кинолога трубки и маски обрабатываются ультрафиолетовым излучением. Вирус лишается активности.
По завершении тестового периода военные проанализируют результаты работы.
Исследователи хотят определить, исходит ли от инфицированных людей особый запах. Если он есть, можно научить собак выявлять заболевших.-0-