В Австрии прививка от коронавируса станет обязательной

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный совет Австрии принял закон об обязательной вакцинации от коронавируса, сообщает ТАСС.

Такие требования будут актуальны начиная с февраля. Закон рассчитан до 31 января 2024 года. В связи с этим Австрия станет первой страной Европейского союза, в которой прививка от коронавирусной инфекции будет обязательной.

Отмечается, что законопроект разработали правящая коалиция Австрийской народной партии и "Зеленые", которые на протяжении двух лет категорически отвергали возможность обязательной прививки. Такое предложение в стране вызвало большую критику. Оппозиционная Австрийская партия свободы намерена обжаловать законопроект в Конституционном суде республики.-0-