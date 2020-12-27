В Австрии с 26 декабря начался третий жесткий карантин

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках борьбы с коронавирусом в Австрии с 26 декабря ввели третий локдаун, ограничения которого будут действовать до 26 января. Об этом сообщил Bundeskanzler.

Объявляя о новых ограничениях, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что они вводятся, чтобы снизить количество заражений до начала массовой вакцинации.

По его словам, локдаун станет первым звеном комплекса мер "возвращения к нормальности", которое намечено на лето. Курц подчеркнул, что сейчас ситуация в Австрии легче, чем в других европейских странах, число заражений снизилось, но все еще остается "на высоком уровне".

В течение дня запрещено покидать дом, выйти можно только по работе, за продуктами, для индивидуальных занятий спортом или для оказания помощи другому человеку;

Не будут работать предприятия сферы услуг, рестораны и отели, работать смогут только магазины для повседневных нужд, продуктовые, аптеки. Закрытыми остаются учреждения культуры, запрещены новогодние вечеринки, 31 декабря отменены публичные фейерверки.

Запрещены занятия спортом в помещениях, занятия в школах будут вестись дистанционно.

"Возвращение к нормальности" Австрия планирует осуществить в три этапа. Первый - ограничения и объявление в стране третьего локдауна. 17 - 18 января в стране будет проведено массовое бесплатное тестирование на короновирус. Для тех, кто сдаст тест, с 18 января вводятся послабления, например, можно будет посетить музей, ресторан.

Федеральный канцлер Австрии отметил, что только постоянное тестирование людей - раз в неделю или два раза в неделю - станет поводом для открытия ресторанов, проведения праздников и культурных мероприятий.

Ожидается, что отели и культурные объекты будут проверять результаты тестов по прибытии, в то время как полиция будет проводить выборочные проверки в других сферах.

Последний этап - вакцинация населения. -0-