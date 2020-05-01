В Австрии завершается режим жесткой самоизоляции из-за коронавируса

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австрийские власти отменяют с 1 мая режим ограничений выхода из дома, который был введен 16 марта для борьбы с распространением коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на указ Министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей страны.

Выходить на улицу из дома в этот период можно было только в четырех случаях: на неотложную работу, за продуктами или в аптеку, для помощи нуждающимся людям, на прогулку. Сейчас эти ограничения отменяются. Населению теперь предписано до 30 июня соблюдать дистанцию от окружающих в общественных местах в 1 м, не собираться на улицах группами более 10 человек, носить защитные маски в общественных местах в помещении. Проводить массовые мероприятия по-прежнему запрещено.

Австрия на первом этапе смягчения мер с 14 апреля открыла мелкие магазины, строительные и садоводческие рынки с условием одновременного присутствия ограниченного числа покупателей. На втором этапе с 2 мая открываются крупные магазины и организации сферы услуг. Кроме того, теперь разрешено заниматься отдельными бесконтактными видами спорта на открытом воздухе. С 4 мая к учебе смогут поэтапно возвращаться школьники, с 29 мая - слушатели профессиональных училищ.

На 15 мая запланирован третий этап - открытие ресторанов, кафе и баров. Работать они смогут только с 6.00 до 23.00. Гости должны будут заранее бронировать столики, соблюдать дистанцию от посторонних, столы необходимо будет разместить на расстоянии друг от друга, а персонал обязан будет носить медицинские маски. С 29 мая могут быть открыты гостиницы и другие объекты размещения гостей.

Кроме того, с середины мая планируется открытие музеев, галерей, библиотек, архивов, выставок. Читальные залы и кинотеатры будут закрыты до сентября. Проведение крупных культурных мероприятий и музыкальных фестивалей запрещено до 31 августа.

По данным на 30 апреля, в Австрии из 15 452 заразившихся коронавирусом 12 907 человек выздоровели, 584 умерли.-0-